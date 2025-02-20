В работе рязанских телеприемников могут возникнуть помехи из-за солнечного излучения

В Рязанской области с 21 февраля по 15 марта могут возникнуть кратковременные помехи в телеприеме. Об этом сообщают специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Причиной перебоев называют сезонную солнечную интерференцию — когда Солнце находится ровно за спутниками связи. Такое явление наблюдается два раза в году: весной и осенью. Солнечное излучение накладывается на телесигнал спутника, из-за чего возникают помехи.

Проблемы с сигналом могут появиться с 11:57 до 13:06 по московскому времени. В этом случае жителям области рекомендуют обратиться на горячую линию РТРС по номеру 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.