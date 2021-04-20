В работе очистных сооружений в Кораблинском районе нашли нарушения

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Прокуратура нашла нарушения в работе очистных сооружения в Кораблинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очистные сооружения сточных вод «Тверь» в селе Ключ эксплуатируются с 2011 года. Районная прокуратура выяснила, что разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта не выдавалось.

К тому же, сооружения не делают биологическую очистку, не используют систему аэрации. Для правильной работы объекту необходимо еще и установить новую ершову нагрузку.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление районной администрации.