В Путятине четырёхлетний ребёнок попал под колёса Nissan

11 июля в Путятине под колёса автомобиля Nissan попал четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Это случилось примерно в 14 часов на улице Дзержинского. За рулём автомобиля находилась 51-летняя местная жительница. По предварительным данным, она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, проживающего в городе Рязани.

В результате ДТП малыша с различными травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.