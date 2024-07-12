Пятница, 12 июля, 2024

В Путятине четырёхлетний ребёнок попал под колёса Nissan

Автор: 7info7

Опубликовано

11 июля в Путятине под колёса автомобиля Nissan попал четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Это случилось примерно в 14 часов на улице Дзержинского. За рулём автомобиля находилась 51-летняя местная жительница. По предварительным данным, она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, проживающего в городе Рязани.

В результате ДТП малыша с различными травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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