В Путятине четырёхлетний ребёнок попал под колёса Nissan

11 июля в Путятине под колёса автомобиля Nissan попал четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.
Это случилось примерно в 14 часов на улице Дзержинского. За рулём автомобиля находилась 51-летняя местная жительница. По предварительным данным, она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, проживающего в городе Рязани.
В результате ДТП малыша с различными травмами доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.