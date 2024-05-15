Среда, 15 мая, 2024

В Псковской области девушка убила парня, застав его с любовницей

Автор: powder

Опубликовано

В поселке Бежаницы Псковской области задержали девушку, которую подозревают в убийстве сожителя во время его секса с любовницей, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, доярка местного сельхозпредприятия вернулась ночью домой и застала своего 42-летнего бойфренда в постели с эффектной брюнеткой.

«Любовники были полностью голым», — говорится в публикации.

Ревнивая дама в состоянии аффекта побежала на кухню, схватила нож и воткнула его в грудь изменника. В итоге мужчина умер.

Выяснилось, что ранее у нее уже были судимости, в том числе условный срок за грабеж.

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