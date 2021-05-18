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В Пронске осудили 50-летнюю женщину за сбыт и хранение N-метилэфедрона

Елена Лобанова
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В Пронске осудили 50-летнюю женщину за сбыт и хранение N-метилэфедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Спустя некоторое время полицейские выяснили, что местная жительница вернулась к старой жизни. 

— Правоохранители зафиксировали факт сбыта 0,43 грамма N-метилэфедрона жителю района. Затем полицейские осмотрели дом подозреваемой и нашли под подушкой дивана шприц с наркотиком, а в серванте — сверток с порошкообразным веществом, — говорится в сообщении. 

Из жилища женщины изъяли 1, 28 грамм N-метилэфедрона. 

Суд признал обвиняемую виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. 

Пронский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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