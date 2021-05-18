В Пронске осудили 50-летнюю женщину за сбыт и хранение N-метилэфедрона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Спустя некоторое время полицейские выяснили, что местная жительница вернулась к старой жизни.
Из жилища женщины изъяли 1, 28 грамм N-метилэфедрона.
Суд признал обвиняемую виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.
Пронский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.