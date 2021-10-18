В Пронске молодая пара на Datsun врезалась в дерево

В субботу, 16 октября, 21-летний водитель на Datsun вместе с 17-летней пассажиркой съехали с дороги и врезались в дерево. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в Пронске, у дома №6 по улице Первомайской, около 04:20. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у него отсутствовали водительские права.

В результате инцидента девушка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося проводится проверка.