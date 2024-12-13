В Пронске лиса напала на местных жителей

В Пронске утром 11 декабря на женщин напала лиса. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Жительница Пронска шла на работу, заметив, что за ней идет лиса, она вооружилась палкой. Через какое-то время животное решило напасть.

«Мне пришлось отгонять эту облезлую и агрессивную лису со стеклянными глазами. Когда животное попыталось напасть, то я закричала и стала стучать палкой прямо перед мордой озлобленной лисы», – рассказывает Ольга.

Убегая, хищница нашла новую жертву, коллегу Ольги. Женщины продолжили обороняться вдвоем, пока за ними не приехали знакомые на машине. Региональное министерство природы передало информацию о лисе в Пронское охотхозяйство.

Михаил Судьбин, председатель Пронского районного общества охотников и рыболовов, прокомментировал неожиданную встречу. Оказалось, что лис часто встречают около мусорных контейнеров в поисках еды. Сезон охоты на лис продлится до 28 февраля.