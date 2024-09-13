В проекте Корпорации развития «Кадры для инвесторов» начался новый учебный год

Первая в новом учебном году в рамках проекта «Кадры для инвесторов» встреча прошла на территории компании-резидента ИП «Рязанский» ООО «СТК-ЗМК», занятого в сфере производства и возведения металлоконструкций.

В этот раз в ее работе принимали участие не студенты вузов и ссузов, а директора и руководители производственных практик колледжей и техникумов Рязани, Ряжска, Касимова, Клепиковского и Рязанского районов, а также партнеры Корпорации развития в этом проекте – Центр опережающей профессиональный подготовки и Региональное отделение «Студенческие отряды». Итогом работы на площадке компании стала выработанная индивидуальная траектория подбора кадров для ООО «СТК-ЗМК»

«В парке «Рязанский» целый ряд резидентов планирует запускать свои производства уже в этом году, поэтому кадровый вопрос для них стоит остро, – прокомментировал работу проекта гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин. – Мы предлагаем колледжами и техникумами единую, прозрачную систему подготовки и подбора их будущих специалистов. И программа прекрасно себя зарекомендовала. В прошлом году на учебную и производственную практику на предприятия наших партнеров вышли 150 студентов – будущих сварщиков, монтажников строительных металлоконструкций, слесарей, механиков, токарей. В этом учебном году вводим в проект «Кадры для инвесторов» новые форматы работы, чтобы помочь еще большему числу студентов определиться с трудоустройством, а рязанским инвестпредприятиям – закрыть кадровые потребности».

Директор ООО «СТК-ЗМК» Николай Князьков провел экскурсию по строительной площадке будущего нового завода, где планируется открыть 100 высокотехнологичных рабочих мест; познакомил с используемым производственным оборудованием и технологиями изготовления и установки строительных металлоконструкций, кадровыми потребностями по конкретным специализациям, перспективы прохождения студентами производственной практики на действующей производственной площадке компании. Инвестор выразил готовность предоставлять студентам общежитие и транспорт, что, по его мнению, «повысит заинтересованность молодежи в получении профессий, востребованных сегодня на рынке труда».

Проект «Кадры для инвесторов» реализуется третий год с целью укрепления связей между образовательной системой региона и производственным сектором, помогая компаниям планово решать вопросы поиска и подбора кадров, гарантировано пополнять свои команды хорошо подготовленными специалистами, а студентам – узнавать о перспективах своего профессионального и карьерного роста еще на этапе учебы.