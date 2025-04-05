В продаже появились билеты на первую игру сезона Официальной Рязанской лиги КВН

В субботу, 12 апреля, во Дворце молодёжи пройдёт первая игра нового сезона Официальной Рязанской лиги КВН. В продаже появились билеты, сообщает группа Лиги ВКонтакте.

Приобрести их можно по ссылке на сайте kassy.ru.

Организаторы напоминают: этот сезон станет поистине особенным. Наш город отметит своё 930-летие, исполняется 130 лет со дня рождения Сергея Есенина, пять лет исполняется большому музыкальному фестивалю «Поющий Косопуз».

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В день открытия сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН нам обещают море сюрпризов, щедрые призы и незабываемые эмоции! Около двадцати команд заявили о желании поучаствовать. На сцене вы увидите самых лучших, а лучшие из лучших, безусловно, попадут в сезон.

Возрастное ограничение: 6+.