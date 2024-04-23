Вторник, 23 апреля, 2024

В правительстве Рязанской области обсудили запрет «наливаек» в многоквартирных домах

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от drobotdean на Freepik

В Рязанской области рассматривают вопрос запрета «наливаек» в многоквартирных домах. Его обсудили 23 апреля на заседании правительства Рязанской области.

С таким предложением выступил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Также он выступает за запрет на одновременное получение лицензий на розничную продажу алкоголя и работы «наливаек». Он отметил, что в многоквартирных домах из объектов общепита после 22.00 смогут работать только рестораны.

Павел Малков сообщил, что законопроект направили в Рязанскую областную Думу.

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