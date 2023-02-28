Вторник, 28 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В посёлке Шилово Рязанской области обнаружили «резиновый» дом

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Полицейские выявили в посёлке Шилово «резиновый» дом. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Участковые уполномоченные вместе с сотрудниками миграционного подразделения обнаружили, что 30–летний житель посёлка Шилово фиктивно поставил на учёт по месту своего проживания двух граждан Таджикистана в возрасте от 23 до 50 лет.

На самом деле иностранцы проживали в другом месте.

Дознаватель Шиловского МО МВД возбудил уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

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