Среда, 1 марта, 2023
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В посёлках Качево и Мордасово готовятся к ремонту автомобильной дороги

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Подрядчик проводит подготовительные работы к ремонту дороги в посёлках Качево, Мордасово. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

На стройплощадке расчистили территорию, завезли нерудные материалы. Идут подготовительные работы, проводятся инженерные изыскания.

В посёлках предусмотрено обустройство дороги протяженностью 2,8 километра. Планируется отремонтировать проезжую часть, заменить и установить бордюры, устроить тротуары. Также сделают 5 пешеходных переходов, установят новое уличное освещение, расширят плотину с мостиком. 

Дополнительное финансирование выделено из бюджета Рязанской области. Срок окончания работ по контракту – 31 июля 2023 года.

По новой благоустроенной дороге также планируется пустить общественный транспорт, для этого в поселке Качево будет сделан разворотный круг.

В посёлках Качево и Мордасово готовятся к ремонту автомобильной дороги
В посёлках Качево и Мордасово готовятся к ремонту автомобильной дороги
В посёлках Качево и Мордасово готовятся к ремонту автомобильной дороги
В посёлках Качево и Мордасово готовятся к ремонту автомобильной дороги

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