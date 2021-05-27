19.3 C
Рязань
Четверг, 27 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В поселке Шлаковый мужчина угрожал зарубить топором молодую соседку

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Шлаковом пьяный рязанец угрожал зарубить топором молодую соседку. Все из-за замечания, которое сделала девушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

По предварительной информации, 24-летняя девушка услышала шум, доносящийся из подъезда дома на улице Пугачева. Она вышла на общедомовую территорию и заметила там пьяного соседа. 

— Рязанка попросила 62-летнего мужчину перестать буянить и вернуться в квартиру. Пенсионер возмутился замечанием, сходил в квартиру и вернулся обратно с топором в руках. Замахиваясь орудием и выкрикивая угрозы, мужчина побежал за молодой соседкой по коридорам, — говорится в сообщении. 

Страшную картину увидели другие соседи и обратились в полицию. Прибывшие правоохранители доставили дебошира в отдел полиции. 

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]