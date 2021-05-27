В поселке Шлаковый мужчина угрожал зарубить топором молодую соседку

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В Шлаковом пьяный рязанец угрожал зарубить топором молодую соседку. Все из-за замечания, которое сделала девушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, 24-летняя девушка услышала шум, доносящийся из подъезда дома на улице Пугачева. Она вышла на общедомовую территорию и заметила там пьяного соседа.

— Рязанка попросила 62-летнего мужчину перестать буянить и вернуться в квартиру. Пенсионер возмутился замечанием, сходил в квартиру и вернулся обратно с топором в руках. Замахиваясь орудием и выкрикивая угрозы, мужчина побежал за молодой соседкой по коридорам, — говорится в сообщении.

Страшную картину увидели другие соседи и обратились в полицию. Прибывшие правоохранители доставили дебошира в отдел полиции.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.