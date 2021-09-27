В полиции прокомментировали сообщение о жительнице Канищева, терроризирующей рязанцев

В региональном Управлении МВД России по Рязанской области прокомментировали сообщение о неадекватной жительнице микрорайона Канищево, терроризирующей местных жителей.
Напомним, информацию о ней опубликовали в соцсетях местные жители. Они сообщили, что женщина живёт в многоэтажке напротив ТЦ «Кит». Дебоши она устраивает не только в доме, но и на улице. Кроме того, рязанцы подозревают соседку в употреблении наркотических веществ. Они рассказали, что в её квартире собирается «притон по интересам». При этом сказано, что полиция не реагирует на обращения граждан.
Дебоширка состоит на профилактическом учёте в отделе МВД России по Московскому району и в ФКУ уголовно-исполнительной инспекции по Московскому району в Рязани, как лицо ранее судимое. С начала года женщину 13 раз привлекали в административной ответственности за различные нарушения.
С по 10 октября в отношении рязанки изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении её под стражу.