В полиции прокомментировали сообщение о жительнице Канищева, терроризирующей рязанцев

В региональном Управлении МВД России по Рязанской области прокомментировали сообщение о неадекватной жительнице микрорайона Канищево, терроризирующей местных жителей.

Напомним, информацию о ней опубликовали в соцсетях местные жители. Они сообщили, что женщина живёт в многоэтажке напротив ТЦ «Кит». Дебоши она устраивает не только в доме, но и на улице. Кроме того, рязанцы подозревают соседку в употреблении наркотических веществ. Они рассказали, что в её квартире собирается «притон по интересам». При этом сказано, что полиция не реагирует на обращения граждан.

Информация о бездействии сотрудников полиции, касаемая данной ситуации, полностью не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе УМВД. — Сотрудники полиции незамедлительно реагировали на все сообщения граждан о противоправных действиях 27-летней жительницы микрорайона Канищево и своевременно выезжали на данные обращения.

Дебоширка состоит на профилактическом учёте в отделе МВД России по Московскому району и в ФКУ уголовно-исполнительной инспекции по Московскому району в Рязани, как лицо ранее судимое. С начала года женщину 13 раз привлекали в административной ответственности за различные нарушения.

В настоящий момент сотрудниками отдела МВД России по Московскому району города Рязани в отношении женщины возбуждены уголовные дела: по ст. 314 УК РФ (Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера), ст. 158 (Кража), ст. 161 (Грабеж), — говорится в сообщении.

С по 10 октября в отношении рязанки изберут меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении её под стражу.