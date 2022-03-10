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Четверг, 10 марта, 2022

В полиции назвали причину задержания водителя в Спасском районе

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В полиции назвали причину задержания водителя в Спасском районе

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Подслушано | Спасск

Госавтоинспекция Рязанской области прокомментировала в своём Telegram-канале инцидент в Спасском районе, где сотрудники ДПС силой вытащили водителя из автомобиля и надели на него наручники. 

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Автомобиль Chevrolet Cruze остановили 6 марта на трассе в Спасском районе. На машине «усматривались признаки светопропускания стекол менее нормативного». 

По данным Госавтоинспекции, 37-летний рязанец отказался предъявлять водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховой полис вопреки законодательству.

«Мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Вследствие этого, к водителю в соответствии с ФЗ «О полиции» были применены физическая сила и специальные средства (наручники)», — говорится в сообщении ГИБДД.

После мужчину доставили в отдел полиции, затем — в судебный участок, где ему выписали штраф 2000 рублей. 

«Действия сотрудников полиции признаны правомерными», — добавили в Госавтоинспекции.

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