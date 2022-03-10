В Рязанской области сотрудники ДПС силой вытащили водителя из автомобиля

В Спасском районе Рязанской области сотрудники ГИБДД силой вытащили водителя из автомобиля и надели на него наручники. Видео инцидента разместили в группе «Подслушано | Спасск» Вконтакте 10 марта.

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На кадрах видно, как полицейский просит мужчину предъявить документы. Водитель же спрашивает, на каком основании он должен это делать.

После словесной перепалки, сотрудники ДПС пытаются силой вытащить водителя из машины. Когда тот выходит сам, на него надевают наручники.

Инцидент прокомментировали в Госавтоинспекции Рязанской области. По данным полиции, действия сотрудников ДПС признаны правомерными.