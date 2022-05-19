6.9 C
Рязань
Четверг, 19 мая, 2022

В подмосковном Жуковском мужчина убил прохожего ударом по лицу

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

В подмосковном Жуковском мужчина убил прохожего ударом по лицу

В городе Жуковский Московской области 43-летний местный житель убил случайного прохожего ударом по лицу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился 18 мая на улице Гудкова. Подозреваемый в ходе ссоры с незнакомым ему мужчиной нанёс оппоненту один удар в область лица. Потерпевший упал и потерял сознание.

На место происшествия прибыли медики, но спасти человека не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7