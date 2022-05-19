В подмосковном Жуковском мужчина убил прохожего ударом по лицу

В городе Жуковский Московской области 43-летний местный житель убил случайного прохожего ударом по лицу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился 18 мая на улице Гудкова. Подозреваемый в ходе ссоры с незнакомым ему мужчиной нанёс оппоненту один удар в область лица. Потерпевший упал и потерял сознание.

На место происшествия прибыли медики, но спасти человека не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности мужчине (ч. 1 ст. 109 УК РФ).