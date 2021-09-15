В подмосковном ЖК падающие лифты не дают жильцам покоя

В Московской области в жилом комплексе «Арт» зафиксировали регулярные проблемы с работой лифтов — те постоянно «пикируют» вниз. Об этом пишет «360TV».

Первый случай падения лифта произошёл 7 сентября. Тогда пострадала местная жительница, которую госпитализировали с травмой головы. В последующие дни лифт продолжал перемещаться «рывками». Новые случаи неисправностей фиксируют до сих пор.

В управляющей компании ЖК заявили, что с лифтами всё в порядке. На данный момент следственный комитет проводит проверку. Жильцы вынуждены перемещаться по лестницам 40-этажной высотки.