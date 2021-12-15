В подмосковной Балашихе за двойное задержан боец Росгвардии — СМИ

В городе Балашихе Московской области за убийство двоих человек задержан 20-летний боец Росгвардии, сообщает МК.

По данным издания, трупы пожилых мужчин нашли вечером 14 декабря в одной из квартир на первом этаже жилого дома. От ножевых ранений погибли 58-летний хозяин и его 65-летний сосед с верхнего этажа.

20-летний подозреваемый, уроженец Ингушетии, служит в отдельной дивизии особого назначения Росгвардии, которая базируется неподалеку.

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Сообщается, что убийство было совершено после совместного застолья с алкоголем.