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Среда, 15 декабря, 2021
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В подмосковной Балашихе за двойное задержан боец Росгвардии — СМИ

7info

В городе Балашихе Московской области за убийство двоих человек задержан 20-летний боец Росгвардии, сообщает МК.

По данным издания, трупы пожилых мужчин нашли вечером 14 декабря в одной из квартир на первом этаже жилого дома. От ножевых ранений погибли 58-летний хозяин и его 65-летний сосед с верхнего этажа.

20-летний подозреваемый, уроженец Ингушетии, служит в отдельной дивизии особого назначения Росгвардии, которая базируется неподалеку.

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Сообщается, что убийство было совершено после совместного застолья с алкоголем.

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