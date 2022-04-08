В Подмосковье таксист изнасиловал и задушил юную пассажирку во время поездки

Московский областной суд вынес приговор, который во время поездки расправился со своей пассажиркой, а затем выбросил тело в реку, пишет МК.

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Инцидент произошел 13 мая 2019 года. По версии следствия, 23-летняя жительница столицы вернулась из туристической поездки. В день возвращения она встретилась с подругами в кафе. Ночью они вызвали такси и поехали домой.

За разговорами подруги не обратили внимания, что водитель изменил изначальный маршрут. Таксист заранее решил надругаться над жертвой, которую посчитал самой привлекательной. Когда уснувшая девушка осталась в салоне единственной пассажиркой, злоумышленник остановил автомобиль в безлюдном месте и перелез на заднее сиденье.

Потерпевшая проснулась и пыталась сопротивляться, однако мужчина удалось изнасиловать ее. После этого он отвез придушенную жертву в Раменский район, занес в реку Гжелку и утопил.

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Убийцей оказался 44 летний приезжий из Азербайджана Рахман Мехтиев. Он жил с супругой и тремя детьми в частном доме неподалеку от места убийства девушки. После этого преступник поехал к нотариусу, оформил все имущество на супругу, продал автомобиль и поехал с младшим ребенком к родным жены в Белоруссию. Там его и задержали.

Негодяй пытался уверить судей, что повез девушку на природу, чтобы умыться, а она захлебнулась и утонула. Его приговорили к 18 годам лишения свободы и ограничению свободы на полтора года.