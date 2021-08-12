В Подмосковье скрипач-ученик связал и заживо сжег 76-летнюю учительницу

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В Подмосковье неизвестный связал и заживо сжег 76-летнюю учительницу. Женщина преподавала игру на скрипке. Об этом сообщает Life.

Учительницу с ее 74-летним братом нашли в сгоревшем доме в московском СНТ «Красная Пахра». Выяснилось, что накануне поздно вечером в дом пенсионеров приходили двое молодых парней. Сначала они постучали в окно и сказали мужчине, что пришли к Светлане Леонидовне. Когда брат женщины открыл дверь, злоумышленники накинулись на него: избили, заклеили руки скотчем и кинули на кровать.

После подозреваемые подошли к учительнице. Сначала они о чем-то разговаривали, а после женщину связали и положили рядом с братом. Жертвам заклеили рты скотчем, укрыли одеялом и подожгли.

Женщина скончалась на месте, а мужчина выжил. У него диагностировали сотрясение, травму головы и ожог 1-й степени. Он рассказал, что перед смертью сестра шепнула ему имя одного из подозреваемых. Им оказался ее ученик.

Мотивы молодых людей пока не ясны, как и личность того, кого узнала погибшая. Известно, что злоумышленники не взяли из дома никаких драгоценностей.