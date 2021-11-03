В Подмосковье школьница подговорила друзей зверски избить бывшего парня

Подмосковная школьница устроила жуткую месть бросившему ее 16-летнему парню, который стал жертвой избиения, пишет МК.

Как стало известно, парочка встречалась чуть больше полугода. Вскоре парень перевелся в другую школу, подростки стали видеться раз в неделю. В итоге молодой человек решил разорвать отношения.

В ответ девочка рассказала их общим знакомым, что ее бывший кавалер — нетрадиционной ориентации. Также она заявила, что парень обижал ее.

Выяснилось, что одноклассники жестоко избили несчастного школьника. Злоумышленники бросили его с разбитой головой на детской площадке. Его довезли до больницы почти в бессознательном состоянии.

Уточняется, что подростки били лежащего и прыгали ему на голову. Медики диагностировали у парня кровоизлияние и смещение головного мозга.