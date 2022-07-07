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В Подмосковье рецидивист изнасиловал 9-летнего мальчика

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 9-летнего мальчика в Подмосковье, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в небольшом поселке под Пушкино. По предварительной информации, ребенок пошел в магазин купить воды. Там его подкараулил незнакомец.

Злоумышленник умел разговорить мальчика и предложил ему прогуляться в ближайший лесок, на что тот согласился. В итоге педофил надругался над жертвой в укромном месте.

Извращенцем оказался рецидивист, который уже был судим за развратные действия.

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