В Подмосковье отчим-педофил воспитывал падчерицу сексом

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Подмосковья, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней падчерицы, пишет МК.

Сообщается, что 34-летняя гражданка Украины переехала в Россию в 2015 году с детьми от прежних отношений. Вскоре она познакомилась с кочегаром в котельной и вышла за него замуж. В 2016 году у них родилась дочь. Семейство проживало в просторном таунхаусе с отцом новоиспеченного мужа.

Однако глава семейства поднимал руку на супругу и ее детей. В ноябре ее дочь-четвероклассница пожаловалась на боли в кишечнике.

Выяснилось, что отчим более года насиловал ее в извращенной форме. Это происходило, когда родительница была на работе, а остальные члены семьи, как правило, находились в своих комнатах и ничего не слышали.