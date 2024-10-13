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В Подмосковье мужчина устроил стрельбу на улице из-за ссоры

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Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошел в городском округе Истра, сообщает УМВД Московской области. 

12 октября в дежурную часть Снегиревского отдела полиции поступила информация о драке возле одного из домов на улице Гагарина в поселке Манихино. По предварительным данным, конфликт возник между двумя мужчинами на фоне личной неприязни. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрел из предмета, внешне напоминающего пистолет, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина 1995 года рождения, получивший ранения, доставлен в больницу и госпитализирован. 

Сотрудники полиции ведут оперативные мероприятия по розыску подозреваемого. По итогам проверки будет дана правовая оценка инциденту и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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