В Подмосковье мужчина устроил стрельбу на улице из-за ссоры

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который произошел в городском округе Истра, сообщает УМВД Московской области.

12 октября в дежурную часть Снегиревского отдела полиции поступила информация о драке возле одного из домов на улице Гагарина в поселке Манихино. По предварительным данным, конфликт возник между двумя мужчинами на фоне личной неприязни. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрел из предмета, внешне напоминающего пистолет, после чего скрылся с места происшествия.

Мужчина 1995 года рождения, получивший ранения, доставлен в больницу и госпитализирован.

Сотрудники полиции ведут оперативные мероприятия по розыску подозреваемого. По итогам проверки будет дана правовая оценка инциденту и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.