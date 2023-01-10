В Петербурге знакомый забил до смерти девушку за флирт с другим

На улице Руднева в Петербурге знакомый забил насмерть 19-летнюю девушку, сообщает «Фонтанка».

По данным СМИ, задержанный подозреваемый дал признательные показания. Погибшая была его знакомой порядка года-полутора. Она приходила помогать по хозяйству, иногда между ними случался секс.

Днём 8 января девушка пришла в гости к мужчине, затем к компании присоединился 27-летний товарищ хозяина. Вместе пили водку, гуляли, снова выпивали. В районе 9 часов вечера задержанному показалось, что девушка оказывает знаки внимания его гостю, он стал избивать обоих.

Пострадавшие потеряли сознание, после чего мужчина позвал на помощь другого друга. Тот вызвал полицию.

Через некоторое время избитая девушка умерла.

Журналисты также выяснили, что подозреваемый в убийстве 11 лет назад, когда ему было 16 лет, убил случайного прохожего, выбросив колесо из окна на 12-м этаже.