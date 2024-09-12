Четверг, 12 сентября, 2024

В Петербурге задержаны организаторы нелегальной миграции

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/62mvd

Сотрудники ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга совместно с УФСБ задержали двоих граждан из ближнего зарубежья и четверых местных жителей. Их подозревают в организации незаконной миграции.

Подробности сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, предполагаемый организатор вместе с сыном искали граждан из стран Средней Азии, которым требовалась регистрация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также они находили местных жителей, готовых за деньги прописать мигрантов в своих квартирах.

В ходе расследования выяснилось, что двое сотрудников центра по оказанию госуслуг были в курсе схемы, но участвовали в ней ради личной выгоды.

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали всех подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1, часть 2 УК РФ. Четверо фигурантов заключены под стражу, двоим назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется расследование для выявления всех эпизодов и соучастников преступления.

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