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Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

В Петербурге задержали мигранта за изнасилование россиянки на улице

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Правоохранительные органы задержали мигранта, который изнасиловал жительницу Петербурга на одной из улиц, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК.

Уроженец одной из стран Средней Азии напал на 29-летнюю женщину на улице Архивной вечером 3 февраля.

Возбудили дело по статье «Совершение иных действий сексуального характера», нападавшего планируют арестовать.

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По данным «Фонтанки», злоумышленник проживал на местной стройке. Предположительно, речь идет о 31-летнем гражданине Узбекистана.

Сообщалось, что он приставал и к другим петербурженкам.

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© Информационное агентство 7info

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