В Петербурге студент из Рязанской области погиб при падении из окна

Студент из Рязанской области погиб, выпав из окна общежития на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Подробности происшествия приводит МК в Петербурге, ссылаясь на правоохранительные органы.

Тело 17-летнего студента одного из вузов Северной столицы нашли под окнами общежития. Сообщение о падении человека с высоты в полицию поступило 24 сентября около 11 часов. На месте правоохранители нашли труп первокурсника из Рязанской области.

Юноша воспитывался в полной и благополучной семье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства смерти студента устанавливаются.