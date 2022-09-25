Воскресенье, 25 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Петербурге студент из Рязанской области погиб при падении из окна

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Источник: МК в Питере

Студент из Рязанской области погиб, выпав из окна общежития на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Подробности происшествия приводит МК в Петербурге, ссылаясь на правоохранительные органы.

Тело 17-летнего студента одного из вузов Северной столицы нашли под окнами общежития. Сообщение о падении человека с высоты в полицию поступило 24 сентября около 11 часов. На месте правоохранители нашли труп первокурсника из Рязанской области.

Юноша воспитывался в полной и благополучной семье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства смерти студента устанавливаются.

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