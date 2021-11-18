В Петербурге полиция жестко скрутила школьницу за переход дороги в неположенном месте

Накануне в Калининском районе Петербурга произошел конфликт между школьницей и сотрудниками полиции, пишет 78.ru.

Отец 14-летней девочки рассказал, что на углу дома № 92/1 на Гражданском проспекте полицейские впятером стали задерживать его дочь, которая возвращалась из школы. По предварительным данным, причиной стало то, что она перешла дорогу в неположенном месте.

«Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки», – пояснила мать.

По ее словам, правоохранители довели ребенка до истерики и нанесли ей побои, в результате чего девочка не может пошевелить руками.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.