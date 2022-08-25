В Петербурге поймали банду педофилов, снимавших порно с 7-летним мальчиком

Стражи порядка задержали в Петербурге банду педофилов, которые снимали порно с семилетним мальчиком, пишет КП.

По версии следствия, до августа 2014 года подозреваемые мужчины 56, 55 и 44 лет вступили в предварительный сговор с целью изготовления и распространения порнографии.

Съемки с участием ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в одном из частных домов в Ленобласти. Как стало известно, после этого злоумышленники продавали видео и фото в Интернете.

Один из задержанных ранее работал в органах опеки и попечительства. Возбуждены уголовные дела, наказание может быть весьма суровым, вплоть до 15 лет лишения свободы.