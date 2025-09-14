Воскресенье, 14 сентября, 2025
В Петербурге погиб заслуженный врач РСФСР Борис Ариэль

Фото: t.me/GUmchs62
Фото: t.me/GUmchs62

Заслуженный врач РСФСР, советский и российский патоморфолог Борис Ариэль, предположительно, утонул в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«Уточнение по поисковым работам в Курортном районе. В 16:40 [мск] тело утонувшего мужчины (предположительно, Ариэль Борис Моисеевич, 1937 года рождения, заслуженный врач) обнаружено в 40 метрах от берега. Оно извлечено и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее региональные СМИ писали, что утром 13 сентября Ариэль не вернулся с прогулки у Сестрорецкого разлива. На берегу нашли его вещи, а местные жители видели, как он купался в водоеме.

Борис Ариэль был советским и российским патоморфологом, заслуженным врачом РСФСР, автором более 350 научных работ. В 1981 году он начал работать в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавил отдел лабораторной диагностики туберкулеза. С 2011 года работал в городском патологоанатомическом бюро, одновременно оставаясь научным консультантом в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, пишет ТАСС. 

