24.5 C
Рязань
Понедельник, 2 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника

Никита Брыкин
В Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника
- Advertisement -

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, который подозревается в изнасиловании, пишут Невские Новости.

В пятницу в полицию обратилась 58-летняя женщина, которая пожаловалась на изнасилование ее 12-летнего сына.

Выяснилось, что днем в этот же день злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к пятикласснику на лестничной площадке дома на 3-й линии.

Подростка задержали и доставили в отделение, ему грозит уголовная ответственность.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]