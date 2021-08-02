В Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, который подозревается в изнасиловании, пишут Невские Новости.

В пятницу в полицию обратилась 58-летняя женщина, которая пожаловалась на изнасилование ее 12-летнего сына.

Выяснилось, что днем в этот же день злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к пятикласснику на лестничной площадке дома на 3-й линии.

Подростка задержали и доставили в отделение, ему грозит уголовная ответственность.