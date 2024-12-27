В Петербурге на школьном стенде боевиков РДК* подписали как «герои России»

Неизвестные повесили фотографии двух участников «Русского добровольческого корпуса»* в холле образовательного центра в Петербурге, пишет « Фонтанка ».

По данным издания, дети и педагоги увидели на стенде «Информация инспектора ОДН» снимки Дениса Капустина** и Алексея Левкина**, входящих в РДК*.

«К обоим фото кто-то добавил подписи «герой России», – говорится в публикации.

При этом оба боевика заочно арестованы за причастность к террористической деятельности.

Полиция задерживала замдиректора по воспитательной работе, но женщина категорически отрицает причастность к случившемуся. Стражам порядка предстоит найти тех, кто распечатал и разместил фото.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оправдании терроризма.

* Террористическая организация, ее деятельность запрещена на территории России.

** Внесены в перечень террористов и экстремистов.