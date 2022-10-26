В первом полугодии 2023 года рязанцы могут получить Единую цифровую карту жителя

Рязанцы могут получить Единую цифровую карту жителя в первом полугодии будущего года. Она будет работать на базе платёжной системы «Мир».

В карту помимо функции оплаты заложат возможность для перечисления социальных компенсаций и пособий, доступ к программам лояльности и скидкам. Сейчас проект успешно согласован – прошёл общественное обсуждение и независимую экспертизу. Об этом сообщил глава минцифры региона Андрей Ульянов.

Проект был представлен министром 25 октября на заседании областного правительства. По поручению губернатор Рязанской области минцифры совместно с «Национальной системой платёжных карт» работают над созданием карты жителя региона с июня 2022 года.

После принятия постановления проект выйдет на финишную стадию: будет выбран оператор и проведено тестирование работоспособности нового инструмента, – говорится на сайте минцифры Рязанской области.

Проект «Карта жителя» реализуется в регионе по нацпрограмме «Цифровая экономика». Национальный проект с 2019 года направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и повышение качества жизни людей.

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