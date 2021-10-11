В Перми полиция предотвратила нападение на машиностроительный колледж

В Пермском машиностроительном колледже в понедельник, 11 октября, были отменены занятия, на месте дежурили сотрудники Росгвардии. Об этом сообщают «Новости Перми».

По данным источника, на учебное заведение планировал напасть один из студентов, который, по предварительной информации, является «последователем» Тимура Бекмансурова».

В региональном Министерстве образования подтвердили, что в колледже проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

В УМВД комментировать ситуацию не стали.