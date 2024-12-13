Пятница, 13 декабря, 2024
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В Перинатальном центре родоразрешили женщину с пупочной грыжей

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Валерия Мединская
Изображение от yanalya на Freepik

В Рязанском перинатальном центре провели симультанную операцию. Симультанная операция — это оперативное лечение, когда выполняется сразу несколько вмешательств. Об этом сообщает медучреждение в своей группе ВКонтакте.

В центр поступила беременная с пупочной грыжей больших размеров, которая увеличивалась в период вынашивания ребенка. Специалисты Перинатального центра и Областной клинической больницы приняли решение делать кесарево сечение. 

На свет появился мальчик весом 3380 г, 8/9 баллов по Апгар. Матери малыша провели иссечение и пластику пупочной грыжи с помощью сетчатого импланта, это позволяет предупредить рецидив заболевания.

Новорожденный стал третьим ребенком в семье пациентки. Мама и мальчик сейчас находятся под наблюдением врачей, оба чувствуют себя хорошо. В ближайшее время их выпишут домой.

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