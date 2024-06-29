Суббота, 29 июня, 2024

В перинатальном центре родоразрешили пациентку с лапароскопическим серкляжем

Автор: 7info

Опубликовано

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В Рязанском перинатальном центре родоразрешили пациентку с лапароскопическим серкляжем, сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Лапароскопический серкляж — это наложения шва на шейку матки не классическим доступом, а во время полостной операции (лапароскопии). Это делается в тех случаях, когда имеется несколько потерь беременности или при предшествующих операциях на шейке матки, когда необходимо частичное ее удаление (например, онкологические заболевания) и она уже не может выполнять нормально свою функцию замочка, сохраняющего беременность.

Тот есть такая методика позволяет выносить беременность в ситуации, когда уже другие способы не работают.

После сохранения беременности с помощью такой методики, родоразрешение происходит только путём операции кесарева сечения.

— Наша счастливая мама долго шла к этой беременности. Благодаря такой методике она смогла выносить беременность и родила здорового, доношенного малыша. Настоящее время они вдвоём в удовлетворительном состоянии выписаны домой, — сообщили представитель перинатального центра.

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