В перинатальном центре родоразрешили пациентку с лапароскопическим серкляжем

В Рязанском перинатальном центре родоразрешили пациентку с лапароскопическим серкляжем, сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

Лапароскопический серкляж — это наложения шва на шейку матки не классическим доступом, а во время полостной операции (лапароскопии). Это делается в тех случаях, когда имеется несколько потерь беременности или при предшествующих операциях на шейке матки, когда необходимо частичное ее удаление (например, онкологические заболевания) и она уже не может выполнять нормально свою функцию замочка, сохраняющего беременность.

Тот есть такая методика позволяет выносить беременность в ситуации, когда уже другие способы не работают.

После сохранения беременности с помощью такой методики, родоразрешение происходит только путём операции кесарева сечения.