В Рязанском перинатальном центре родились малыши с зубами

В Рязанском Перинатальном центре двое малышей родились с зубами, сообщает учреждение на своей странице в ВК. Такие зубки у новорожденных называют натальными. Причин их появления много, в основном это многочисленные инфекционные процессы у будущей мамы.

Несмотря на то, что закладка зубов происходит на первых неделях беременности, рождение малышей с зубами — явление крайне редкое. По некоторым данным это один ребенок из 2500-3000.

«Учитывая, что фиксированы такие зубки обычно неполноценно, то основная угроза для карапузов в том, что они могут их вдохнуть, зуб попадет в дыхательные пути и грозных проблем с дыханием не избежать. По этой причине, педиатры отделения приняли решение прибегнуть к помощи коллег-стоматологов, которые и произвели удаление таких «изюминок», — говорится в посте.

Оба ребенка сейчас находятся в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Один малыш родился раньше срока, второй с недостатком веса.