В Рязанском перинатальном центре родились малыши с зубами

В Рязанском Перинатальном центре двое малышей родились с зубами, сообщает учреждение на своей странице в ВК. Такие зубки у новорожденных называют натальными. Причин их появления много, в основном это многочисленные инфекционные процессы у будущей мамы.
Несмотря на то, что закладка зубов происходит на первых неделях беременности, рождение малышей с зубами — явление крайне редкое. По некоторым данным это один ребенок из 2500-3000.
Оба ребенка сейчас находятся в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Один малыш родился раньше срока, второй с недостатком веса.