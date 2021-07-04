В Пензенской области опровергли мифы о последствиях вакцинации

- Advertisement -

Начальник отдела межрегионального управления № 59 ФМБА России Мария Лукьянова развеяла заблуждения о последствиях вакцинации, пишет портал «Город Z».

По ее словам, в Заречном из семи с половиной тысяч горожан, прошедших полную иммунизацию, заболели только 44 человека, что равняется половине процента от числа привитых.

«В Заречном нет ни одного случая смерти от вакцинации, что бы ни писали об этом в Интернете», – отметила Лукьянова.

Также она назвала фальшивой информацию о том, что семьдесят процентов людей, которые лежат сейчас в инфекционном отделении, привитые.