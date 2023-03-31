В Парке морской славы в Рязани установят вандалоустойчивые урны

Администрация Рязани планирует установить вандалоустойчивые урны в Парке морской славы в Канищево. Об этом сообщает Главархитектура Рязанской области.

В сообщении отмечается, что в парк многие рязанцы приходят, чтобы любоваться разливом. Там сделали бетонные дорожки и деревянные видовые площадки.

Не обошлось без сложностей — при возведении видовых площадок подрядчик поставил некачественные зелёные урны из тонкого металла, которые не пережили первый же сезон. На их место собираются поставить урны вандалоустойчивые.