В парке морской славы могут установить часть снятого с вооружения крейсера “Рязань”

30 ноября глава администрации Рязани Виталий Артёмов встретился с командой атомного подводного крейсера «Князь Олег». Члены экипажа приехали в Рязань под руководством старшего помощника командира части Григория Спирина.

В 2021 году представители администрации Рязани и экипажа атомной подводной лодки «Князь Олег» подписали соглашение о сотрудничестве. Ранее с 1998 года администрация Рязани шефствовала над подводной лодкой «Рязань», которая в данный момент снята с вооружения.

— Рассказал о предстоящем в 2025 году благоустройстве парка Морской Славы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Парк выиграл в рейтинговом голосовании. Обсудили с подводниками возможность передачи части снятого с вооружения крейсера «Рязань» для размещения в парке, — рассказывает мэр Рязани.

Члены экипажа атомохода «Князь Олег» встретились с учениками рязанской школы №8 имени Героя РФ Романа Соколова. Они пообщались со школьниками и педагогами, посетили музей Боевой Славы и передали ребятам новый экспонат – макет подводной лодки «Князь Олег».