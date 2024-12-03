Вторник, 3 декабря, 2024
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В отделах УМВД Рязанской области открыто порядка 100 вакансий

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Алексей Самохин
Фото: t.me/umvd62

На сегодняшний день в отделах внутренних дел УМВД России по Рязанской области открыто порядка 100 вакансий для поступления на службу. Об этом представители регионального Минтруда сообщили в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

— Подобрать подходящие Вам вакансии помогут в Центре занятости населения (адреса указаны на интерактивном портале Центра занятости https://czn-rzn.ru/), телефон «горячей линии» Центра занятости населения 8 (4912) 26-60-26. Для самостоятельного поиска работы рекомендуем воспользоваться порталом «Работа в России», — говорится в сообщении.

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