В Осташкове СК проверяет информацию о противоправных действиях подростков в часовне

В Тверской области проводится проверка по информации, опубликованной в телеграм-канале, о совершении несовершеннолетними противоправных действий. Об этом сообщил телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

В ходе мониторинга соцмедиа выявлена публикация с видеозаписью, согласно которой в часовне, расположенной в городе Осташкове Тверской области, несовершеннолетние совершили противоправные действия.

По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.