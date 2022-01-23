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Воскресенье, 23 января, 2022
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В Орске неизвестный мужчина предлагал детям сладости у школы № 5

Александр Ильин

В городе Орск Оренбургской области у школы № 5 неизвестный мужчина предлагал детям конфеты и звал их с собой. Информация об этом появилась в социальных сетях, сообщает издание RIA56.RU. 

Орчане рассказывали, что мужчина подходил к детям, начинал с ними разговор, предлагая сладости или деньги, а после звал с собой. Однако благодаря вмешательству прохожих ему не удалось никого увести. 

В Сети пользователи уточняли, что подозрительного мужчину видели около мясокомбината, ТЦ «Меридиан», школы № 5. Внешне он одет прилично. 

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По данным местных СМИ, в ситуации начали разбираться полицейские.

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