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Понедельник, 7 июня, 2021
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В Орловском институте МВД зарезали иностранного студента

Елена Лобанова
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В Орловском юридическом институте МВД зарезали 26-летнего студента. Сафи Эзатулла приехал из Афганистана и учился на втором курсе. Об этом сообщает Mash. 

Тело молодого человека нашли в учебном корпусе на 5-м этаже. В преступлении подозревают однокурсницу убитого — 25-летнюю Садат Зайнаб. 

После совершения преступления девушка скрылась. Правоохранители считают, что она могла направиться в Москву на поезде.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Умышленное убийство».

Подозреваемую в совершении преступления уже задержали.

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