Подозреваемую в убийстве иностранного студента в Орле задержали

В понедельник, 7 июня, в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова зарезали иностранного студента. Подозреваемую в совершении преступления уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Труп 26-летнего слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран с признаками насильственной смерти обнаружили в общежитии института. Под подозрение попала однокурсница погибшего. Ранее Mash сообщил, что девушка скрылась от правоохранителей.
По предварительной информации, накануне между ними произошел конфликт на почве личных отношений. Из-за этого подозреваемая нанесла парню телесные повреждения, от которых тот скончался.
Девушку отчислять из учебного заведения, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.