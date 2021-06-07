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Понедельник, 7 июня, 2021
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Подозреваемую в убийстве иностранного студента в Орле задержали

Елена Лобанова
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В понедельник, 7 июня, в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова зарезали иностранного студента. Подозреваемую в совершении преступления уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Труп 26-летнего слушателя курса по подготовке кадров для зарубежных стран с признаками насильственной смерти обнаружили в общежитии института. Под подозрение попала однокурсница погибшего. Ранее Mash сообщил, что девушка скрылась от правоохранителей.

— Сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ей оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, накануне между ними произошел конфликт на почве личных отношений. Из-за этого подозреваемая нанесла парню телесные повреждения, от которых тот скончался.

Девушку отчислять из учебного заведения, а ее руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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