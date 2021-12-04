В Орловской области начальника ГИБДД посадили за взятку

Хотынецкий районный суд вынес приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД по Урицкому району, пишет ОрелТаймс.

Выяснилось, что экс- подполковника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как стало известно, силовик пообещал за 70 тысяч рублей оформить знакомому водительское удостоверение без обучения в автошколе.

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В итоге обвиняемого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. На тот же срок его лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов.