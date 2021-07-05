В Орловской области больше всего зарабатывают чиновники и финансисты

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Орелстат опубликовал данные о зарплатах в Орловской области, и оказалось, что больше всех получают финансисты и чиновники, пишет портал «Орловские новости».

Сообщается, что работники финансовой сферы и страховщики в среднем зарабатывают55 763 рубля. На втором месте находится орловцы, трудящиеся в государственном управлении – 46 414 рублей.

Также неплохо зарабатывают люди, которые работают в сфере поставок электроэнергии, газа и тепла – чуть более сорока тысяч рублей, а также в сфере транспортировки и хранения. В данном случае речь идет о чуть более тридцати шести тысячах рублей в месяц.

Отметим, что по сравнению с мартом средняя номинальная зарплата, начисленная за апрель, выросла более чем на два процента. Реальная заработная плата увеличилась почти на четыре процента.