В Оренбургской области изверг записал на аудио убийство своей семьи

Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись последнего разговора жителя села Кваркино Оренбургской области, который обвиняется в убийстве 20-летней жены и 3-летней дочери.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 12 ноября. По предварительным данным, 25-летний мужчина начал душить возлюбленную, которая решила уйти из дома и вернуться жить к матери. После этого злоумышленник задушил ребенка. Однако жена очнулась, и убийца набросился на нее с ножом.

Выяснилось, что сначала супруги поссорились. Женщины пояснила, что ей не хватает свободы в отношениях. По одной из версий, мужчина подозревал ее в измене. Вскоре раздались звуки ударов и крики ребенка.

Глава семейства начал кричать, что жена «порвала ему сердце. Женщина закричала от боли, а девочка заплакала. Вскоре отец попросил ребенка принести ее маме воды. Он заявил, что не убил возлюбленную, а она «заболела». Дочь попросила его не убивать маму, после чего мужчина попросил ее «когда-нибудь простить его».

«Саша, не надо», – снова раздался душераздирающий крик женщины.

Злоумышленник парировал, что она «не хотела нормально разойтись, спокойно». Вскоре жуткие крики женщины и ребенка стихают. В конце убийца делает обращение, в котором сообщил, что «уходит за ними». Мужчину задержали после попытки скрыться.